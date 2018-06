Ex-tenista Maria Esther Bueno segue internada em estado grave

Maria Esther Bueno, considerada uma das lendas do tênis mundial e maior jogadora da modalidade no Brasil, segue internada em estado grave no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Aos 78 anos, a ex-atleta faz tratamento de um câncer na boca.

Segundo a assessoria de imprensa do 9 de Julho, o quadro de saúde de Maria Esther segue grave nesta quarta-feira (6). Ela está internada desde meados de maio, segundo o hospital.

Após a divulgação de uma nota oficial na noite de terça (5), o 9 de Julho diz que, por enquanto, não há previsão para emissão de outro boletim sobre o estado de saúde da ex-tenista.

Foto: Reprodução/©Fotojump



Integrante do Hall da Fama do tênis mundial, Maria Esther Bueno obteve suas maiores conquistas nas décadas de 50 e 60, quando somou 19 conquistas de Grand Slam na carreira -sete em simples, com quatro troféus do Aberto dos Estados Unidos e três de Wimbledon.

Nos últimos anos, vinha atuando como comentarista de tênis do canal Sportv.

Confira a nota oficial do Hospital 9 de Julho

"Nota oficial à imprensa - Maria Esther Bueno

Informamos que a paciente Maria Esther Bueno está internada no Hospital 9 de Julho desde maio deste ano e encontra-se em estado grave.

Atenciosamente,

Hospital 9 de Julho."

Folhapress