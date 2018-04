Ex-presidente do COB investigado pela Lava Jato morre no Rio

O ex-presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) André Gustavo Richer morreu nesta quarta-feira (11), aos 90 anos, no Rio de Janeiro, de acordo com nota divulgada pela entidade no final da tarde.

Richer presidiu o COB entre 1990 e 1995. Depois, trocou de posto com o seu vice na época, Carlos Arthur Nuzman, preso em outubro do ano passado sob suspeita de atuar na compra de votos para a escolha do Rio como sede para os Jogos Olímpicos de 2016.

Foto: Divulgação/COB

Richer, que deixou o posto de vice da entidade em 2016, também foi alvo da operação da Polícia Federal que prendeu Nuzman, a "Unfair Play", um dos desdobramentos da Lava Jato.

O ex-presidente do COB foi atleta de remo. Ele participou da Olimpíada de Melbourne-56 e dos Jogos Pan-Americanos de Chicago-59. Como dirigente esportivo, Richer também presidiu o Flamengo, entre 1969 e 1973, e chefiou a delegação brasileira na Copa do Mundo da Argentina, em 1978.

A causa da morte não foi divulgada na nota de pesar do Comitê Olímpico do Brasil.

Folhapress