Ex-lutadora de MMA morre aos 32 anos após sofrer um aneurisma cerebral

Morreu nesta quarta (25) aos 32 anos a norte-americana ex-lutadora de MMA Katy Collins devido ao rompimento de um aneurisma cerebral. A notícia foi confirmada por seu treinador nas redes sociais.

Katty Collins morre de aneurisma cerebral. Foto: Reprodução / Instagram

Katy foi internada na última sexta-feira (20) devido ao rompimento de um aneurisma no cérebro, o que causou um derrame, informou a sua irmã nas redes sociais. Na quarta-feira, seu treinador JT Tilley publicou no Facebook uma mensagem de despedida, confirmando sua morte.

"A luta acabou. Você nunca parou de lutar e nós nunca desistimos de você. Apenas não estava nas cartas. Eu serei sempre muito orgulhoso de você, Katy. Eu fiquei honrado de viver o seu sonho com você. Eu nunca trocaria isso por nada. Vou sentir sua falta mais do que as palavras podem mostrar", escreveu.

Seus amigos haviam começado uma campanha de arrecadação na internet para custear os gastos de Katy no hospital.

Conhecida como Red Dragon (Dragão Vermelho), Katy ganhou notoriedade ao vencer seis de suas sete primeiras lutas de 2015, incluindo três vitórias por nocaute técnico e três finalizações. Ela deixa dois filhos.

Folhapress