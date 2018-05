Ex-campeão, Michael Bisping anuncia aposentadoria do MMA

Mais um nome importante para a história do MMA está se aposentando da modalidade como lutador. Aos 39 anos, Michael Bisping anunciou, na última segunda-feira (28), sua saída do esporte, onde se dedicou ao longo dos últimos 14 anos.

Vale ressaltar que a aposentadoria vinha sendo um tema levantado por Bisping desde novembro do ano passado, quando o lutador foi nocauteado por Kelvin Gastelum pouco depois de perder o cinturão para Georges St-Pierre, no entanto, esperava-se pelo menos uma luta de despedida. O inglês confirmou sua aposentadoria através do seu próprio podcast, "Believe You Me", onde falou sobre a decisão.

"Então, claro que eu brinquei com isso por um longo tempo, que eu poderia lutar de novo, que não poderia, e infelizmente não é uma luta que estou anunciando. Vou anunciar minha aposentadoria oficial das artes marciais mistas", disse o "Conde".

Michael Bisping contabilizou 30 vitórias e nove derrotas no MMA em 14 anos dedicados ao esporte (Foto: Reprodução/UFC)



Nos bastidores, se comenta que Bisping tinha planos de se aposentar em 2016, entretanto, o nocaute sobre Luke Rockhold e a conquista do título peso-médio do UFC mudaram a rota do lutador, que sempre procurou se preocupar com sua integridade física, principalmente após a luta contra Vitor Belfort, em 2013, quando a retina do seu olho direito descolou após um chute aplicado pelo brasileiro. Já no combate diante de Gastelum, o outro olho passou a incomodar e o inglês, que passou a ver "flashes" no olho esquerdo, começou a ficar preocupado.

"Percebi que não havia flash… Era só meu olho, e toda vez que olho para a esquerda, ele pisca de forma involuntária, e ainda faz isso quando está escuro. Comecei a surtar com essa situação, pensando: 'Meu Deus, não acredito nisso, tenho uma retina deslocada no meu olho bom e tenho problemas com meu olho ruim'. Eu estava ficando louco com essa situação", detalhou Michael Bisping, que teve diagnosticado um descolamento do "vítreo" no olho esquerdo, o que pode prejudicar sua retina deslocada no olho direito.

Apesar dos problemas citados, a decisão oficial da aposentadoria veio somente no último domingo (27), segundo afirmou o próprio lutador, ao assistir o filme "Journeyman", que conta a história de um lutador de Boxe veterano que precisa lidar com problemas físicos e mentais ao fim de sua trajetória como lutador.

"Estava assistindo esse filme ontem à noite e pensei: não vale a pena. Quero dizer, o que mais eu vou fazer? Ganhei o cinturão, conquistei muitas vitórias. Qual é o objetivo de açoitar um cavalo morto? Não que eu seja um cavalo morto, mas qual é o real objetivo disso? Você precisa saber quando se afastar. Tenho quase 40 anos, então essa é a hora. Quero dizer, antes de mais nada, obrigada à minha esposa. Sem ela, não teria acontecido, é um fato. Ela foi incrível a cada passo do caminho. Agradeço também aos meus filhos. Meu pai… Meu pai foi incrível. E claro, todos no Reino Unido e em todo o mundo que me apoiaram. Então, sim, lá vai você. Grande carreira. Obrigado a todos", concluiu.

Profissional no MMA desde 2004, Michael Bisping se tornou campeão peso-médio do UFC em 2016, defendeu seu título com sucesso diante de Dan Henderson, na sequência, e encerra sua carreira no MMA com um cartel de 30 vitórias e nove derrotas. Vale ressaltar também outros grandes feitos do lutador, como o recorde de maior número de triunfos no Ultimate, 20, ao lado de Georges St-Pierre, e o maior número de lutas dentro da organização, 29, juntamente com Jim Miller.

Terra