Everton diz que 'já estava preparado' quando foi escalado

Eleito pela Conmebol como o melhor jogador em campo da vitória por 5 a 0 do Brasil sobre o Peru no fim de tarde de hoje (22), na Arena Corinthians, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, Everton foi novidade na escalação do técnico Tite. Após o apito final, falou com naturalidade sobre quando soube que faria sua estreia como titular em jogos da seleção brasileira.

"No momento que fiquei sabendo que ia jogar, já estava preparado, concentrado para ajudar, independentemente de fazer gol, de dar assistência. Importante era competir. Se existia desconfiança nesse grupo, fizemos partida excelente e fazendo aquilo que já vínhamos fazendo nos outros jogos: criando. E agora fazendo as chances virarem gols", disse o camisa 19, em entrevista ao SporTV.

Everton já havia saído do banco de reservas nas duas partidas anteriores da seleção brasileira na Copa América. Na estreia, contra a Bolívia, marcou um gol. Agora diante do Peru chegou a seu segundo tento no torneio e ainda somou a primeira assistência.



Foto: Reprodução/Instagram

Com boas chances de ser mantido na equipe principal por Tite, Everton tem motivo especial para se sentir em casa no próximo jogo do Brasil: as quartas de final serão disputadas pela seleção canarinha na Arena do Grêmio, justamente o estádio de seu clube.

"(Especial) Não só pra mim, mas para o nosso grupo. Depois dessa partida, (o Brasil) será bem recepcionado lá, torcida do Grêmio nos apoiará bastante. Particularmente estou feliz, voltar lá com a seleção, conheço cada metro quadrado daquele lugar. Espero ser feliz com a seleção também", declarou o atacante.

O Brasil de Everton & cia. disputa vaga nas semifinais em duelo ainda sem adversário definido mas já agendado para as 21h30 da próxima quinta-feira, em Porto Alegre.

Folhapress