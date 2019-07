Everton 'autoriza' Tite a chamá-lo de Cebolinha e brinca com apelido

Quando a torcida da seleção brasileira quer exaltar Everton, o grito é "Cebolinha". Quase todos chamam pelo apelido o atacante, sensação da equipe verde-amarela na Copa América.



Até um constrangido técnico Tite ganhou autorização para se juntar à turma dos que ignoram o nome escrito na camisa do atleta de 23 anos.

"Ele perguntou se poderia me chamar de Cebolinha. Falei que estranho seria se ele me chamasse de Everton. Porque todo o mundo me chama de Cebolinha", disse o jogador, colocando até sua mulher na lista. "Ela fala também. Mas, quando está com raiva, chama de Everton. Aí, já sei que algo está errado."

Já na seleção, está tudo certo. Everton ganhou a vaga no ataque que era de Neymar, cortado por contusão, e conquistou os torcedores. Ele tem sido o mais celebrado no momento em que se divulga a escalação e vem marcando seu nome e seu apelido -dado por Pará, ex-companheiro de Grêmio, pelo cabelo espetado como o do personagem da Turma da Mônica.

Vivendo o que chamou de "momento especial da carreira", o cearense se valorizou bastante durante a Copa América, o que provavelmente o tirará do clube gaúcho. Porém, algo que ele repete a cada entrevista, a preocupação agora é dar o passo final e conquistar a competição continental antes de pensar no futuro.

O adversário na decisão de domingo (7), no Maracanã, será o Peru, rival já enfrentado na primeira fase. Na ocasião, o Brasil atropelou no estádio de Itaquera, venceu por 5 a 0 e teve em Everton seu principal jogador. O Cebolinha levou ampla vantagem sobre a marcação do lateral direito Advíncula, algo que tentará repetir no Rio de Janeiro.

"Ele é um jogador de muita força e rápido também. Em duas jogadas, eu joguei a bola na frente e ele conseguiu se recuperar. Eu vi que ia ser bem difícil e procurei dar dribles curtos, percebi que poderia levar alguma vantagem. Acabou dando certo. Espero estar em uma tarde feliz na final para que eu possa levar vantagem de novo", concluiu o atacante.

