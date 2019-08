Everaldo vira espião do Corinthians na Sul-Americana

Depois de passar perto no empate com o Internacional, Everaldo marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no último sábado (17), na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Titular no lugar do poupado Clayson, o atacante mostrou oportunismo e fechou o placar, dando tranquilidade ao time de campo.



Foto:Reprodução/Instagram

"Estava ansioso para marcar o primeiro gol, inclusive aqui na arena. Foi uma emoção muito grande, felicidade sem tamanho. Não tenho nem como explicar essa sensação", comentou. "Vejo uma evolução, o professor cobra para acertar finalizações, poder chegar bem, com bastante gente na área para concluir jogadas."

As boas atuações recentes podem deixar o técnico Fábio Carille em dúvida sobre utilizar Everaldo pela esquerda, no lugar de Clayson, que não marca um gol há cinco jogos. Além de ajudar o time na marcação, o que Clayson também faz, Everaldo é boa opção para jogadas de maior contato e menos correria.

Agora, porém, Everaldo se prepara para ajudar o time alvinegro fora do gramado, como um "espião".

Para a próxima partida, o treinador não terá o autor de um dos gols da vitória sobre o Botafogo à disposição. O jogador já disputou a Copa Sul-Americana pelo Fluminense, justamente o adversário do Corinthians na quinta-feira (22), em partida de ida das quartas de final.

Se não vai ajudar o Corinthians dentro de campo, Everaldo pode ser útil para identificar os pontos fortes e fracos de sua ex-equipe. Caso seja necessário, o atacante não vai se opor.

"Estou aqui para ajudar da melhor maneira possível. Tudo que eu puder fazer para honrar a camisa do Corinthians eu vou fazer. Se o professor [Fábio Carille] precisar de ajuda, pode contar comigo", disse o bem-humorado Everaldo.

Folhapress