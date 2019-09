Everaldo vira baixa por lesão e aumenta lista de problemas do COR

O atacante Everaldo teve diagnosticada uma lesão na região do púbis e será afastado do elenco do Corinthians pelo prazo de 15 dias para tratamento. De acordo com Joaquim Grava, consultor médico do clube, o desfalque pode chegar a um mês se for somado o período de preparação para voltar a ficar à disposição do técnico Fábio Carille. É mais um problema para o comandante.

Sábado, às 11h, contra o Ceará, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Carille não conta, além de Everaldo, com Fagner (seleção brasileira), Pedrinho (seleção brasileira olímpica), Sornoza (seleção equatoriana) e Araos (seleção chilena olímpica). O zagueiro Léo Santos, que sofreu uma fratura no joelho direito no treino de sábado da semana passada, também é baixa. Ele só volta em 2020.

O atacante Boselli também não treinou em campo nesta terça (3) por causa de uma torção no tornozelo durante o jogo-treino contra o São Bento, em que fez o gol da vitória corintiana. Porém, o clube diz que sua situação clínica não é motivo de preocupação, assim como Gustavo, que participou de trabalhos leves no Lab R9, de biomecânica. Mateus Vital ganhou mais um dia de folga porque sua filha Antonella nasceu ontem, no Rio de Janeiro. Ele se reapresenta na quarta (4).

No CT Joaquim Grava, Carille comandou um treinamento técnico em espaço reduzido. Com Clayson como curinga, os times se dividiram assim: Gil, Gabriel, Ramiro, João Victor, Jadson, Júnior Urso e Danilo Avelar de um lado, Bruno Méndez, Matheus Jesus, Carlos Augusto, Manoel, Michel, Ralf e Vagner Love de outro. O time volta aos treinos na quarta, quando começa de fato a preparação para o jogo de sábado.

