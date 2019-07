Everaldo sobre presidência: ”Quem assumir, vai começar do zero”

Foi dada a largada em busca do novo presidente do Flamengo do Piauí. As inscrições das chapas que podem concorrer iniciaram no dia 15 de julho e irão até dia 2 de agosto. O atual presidente Everaldo Cunha já descartou a possibilidade de se manter no cargo. Foram abertos também o recadastramento dos associados.



Até agora nenhuma chapa se candidatou a presidente, mas segundo o atual gestor existem alguns nomes. “Normalmente todos se inscrevem na semana, ou mesmo na véspera de encerrar o prazo. Temos o doutor Cassio como um forte nome e alguns outros internos, que sempre acompanharam o Flamengo, eu mesmo não tenho pretensão de ficar e sei que assumir terá muito trabalho, praticamente refazer do zero, atualmente são 7.000 mil associados. Agora se conseguirmos 30 será muito”, conta Everaldo.



Everaldo Cunha,presidente do Flamengo do Piauí - Foto: O Dia

O presidente cita também sobre as questões trabalhistas que cercam o clube, problemas financeiros e dificuldade para ter presença do torcedor. “O Flamengo vive um jejum muito grande de títulos e isso afastar o torcedor, esse calendário daqui também não ajuda, com apenas 90 dias de competição, não tem como fazer futebol assim, enquanto não mudar fica muito difícil. Além disso, quem assumir terá pelo menos 50 processos trabalhistas para cuidar”, acrescenta Everaldo Cunha.

O Flamengo tem três postos de recadastramento de associados na cidade. A sede da Federação de Futebol do Piauí, Bairro Promorar e outro na Zona Sudeste.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia