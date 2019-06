Eventual volta de Daniel Alves pode gerar mudanças no Barcelona, diz jornal

A possibilidade de selar a volta de Daniel Alves faz o Barcelona analisar outras mudanças no elenco para a próxima temporada europeia, publica nesta segunda (24) o jornal "Sport". O lateral brasileiro anunciou a saída do PSG no último fim de semana e, segundo a imprensa espanhola, tem o clube catalão como uma de suas opções.

Assim como já noticiado pela rádio "RAC1", o "Sport" publica que o Barcelona avalia um possível retorno de Daniel Alves atrelado a outras movimentações no mercado. Caso opte por apostar no brasileiro, o lateral direito Nélson Semedo passaria a ser negociável, com o clube tentando arrecadar um valor que permitisse reforçar outro setor do elenco.



Foto: Reprodução/Instagram

Neste cenário, a prioridade seria reforçar a lateral esquerda. Segundo o jornal, o Barcelona poderia utilizar o dinheiro de uma eventual venda de Semedo para apresentar uma proposta ao Borussia Dortmund por Raphael Guerreiro. Em caso de fracasso, o brasileiro Filipe Luis seria o plano B.

Apesar de levantar esta possibilidade, o "Sport" faz a ressalva que o Barcelona ainda analisa os prós e contras de um possível retorno de Daniel Alves. O jogador teria o desejo de voltar, mas o clube tem como principal dúvida fazer uma contratação pensando a curto prazo, já que lateral está com 36 anos.

Por outro lado, a identificação de Daniel Alves com o clube que defendeu por oito anos e a boa forma apresentada nas duas temporadas no PSG fazem com que o Barcelona se incline por uma proposta. O jogador está livre no mercado e um acerto depende apenas de um acordo salarial.

Folhapress