Estreia de Usain Bolt no futebol tem canelada e até chance de gol perdida

Tricampeão olímpíco nos 100 m e 200 m, o jamaicano Usain Bolt fez nesta sexta-feira (31) sua estreia no futebol profissional, pelo Central Coast Mariners, da Austrália, clube pelo qual vem nas últimas semanas em busca de uma chance no novo esporte.

Em um amistoso da equipe contra um time amador da cidade de Gosford, que fica 75 quilômetros ao norte de Sidney, Bolt entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e participou de algumas jogadas dos Mariners, que venceram por 6 a 1.

Logo em sua primeira participação, o atleta de 32 anos tentou dominar um passe forte do companheiro quando tentava partir, claro, em velocidade rumo ao gol. Porém, a bola bateu na sua canela, não conseguindo o domínio.



Usain Bolt (Foto: Reprodução/Instagram)

Atuando pelo lado esquerdo do ataque, Usain Bolt, jogando com a camisa 95, teve até uma oportunidade de gol, mas não chegou a tempo de concluir um cruzamento que veio da direita. Por incrível que pareça, se tivesse chegado mais rápido poderia ter conseguido finalizar e marcar seu primeiro gol no futebol profissional.

Pouco menos de 10 mil pessoas compareceram ao estádio para ver o astro de perto. Sua entrada em campo teve música e fogos, além de muito barulho por parte dos torcedores presentes.

"Eu estava um pouco nervoso. Mas o sentimento [de estrear] foi ótimo. Agora, estou tentando me acostumar aos companheiros. É um momento maravilhoso esse de ter a chance de jogar futebol profissional", disse o jamaicano após a partida.

Bolt está tentando se acostumar ao futebol. O campeão olímpico está treinando há duas semanas no Central Coast Mariners, mas ainda em período de teste e sem contrato com o clube.

Folhapress