Estou melhor e acho que pronto para jogar de novo, diz Pelé

Nesta sexta-feira (05), Pelé, 78, usou suas redes sociais para diminuir as preocupações com seu estado de saúde.



"Estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo", brincou o ex-camisa 10 do Santos, que também agradeceu o carinho e apoio que recebeu.

O ex-jogador está hospitalizado desde a noite de terça-feira (2), com infecção urinária, após se sentir mal durante um evento comercial na capital francesa. Ele foi encaminhado para o Hospital Americano, em Neuilly sur Seine, a oeste de Paris, com febre.

Pelé já havia sido internado com infecção urinária em 2014, depois de ter passado por uma cirurgia de cálculos renais.

O ex-jogador sentiu-se mal após participar do lançamento de uma linha de relógios com o francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain e campeão do mundo com a França em 2018.

O estado de saúde fez com que Pelé tivesse que cancelar um evento para o qual estava programada sua participação, nos Estados Unidos.