Estádio Lindolfo Monteiro tem novo prazo de entrega para agosto

O estádio Lindolfo Monteiro está fechado para novas reformas desde janeiro desse ano. O local, que de início iria passar por reformas apenas no gramado, agora irá receber obras nas cabines de imprensas e terá a instalação o placar eletrônico. O Lindolfo Monteiro não foi utilizado no decorrer de toda a temporada e a intenção é que o local volte a ser casa do esporte piauiense a partir de agosto.



Em 2017, o Lindolfo Monteiro foi a única casa do futebol piauiense e algumas outras modalidades e por conta disso ficou com o gramado praticamente inutilizado. A prioridade era a reforma do gramado, que segundo o secretário da SEMEL, Guilherme Berger foi encerrada. “Encerramos essa semana as obras no gramado. Tivemos uma dificuldade a mais porque um fungo se proliferou e a gente precisou queimar uma parte e usar remédio para conter isso e só depois continuar a colocação das placas de grama”, explica.

De acordo com o gestor o novo prazo de entrega do estádio Lindolfo Monteiro é o mês de agosto. A intenção é aproveitar a reforma para fazer outras intervenções no espaço como obras nas cabines de imprensa e também a instalação do placar eletrônico, algo prometido há alguns anos para o estádio.

“A empresa que venceu a licitação deve assumir essa parte da obra já na segunda feira e assim encerrar essa segunda parte das intervenções. O primeiro placar veio com defeitos e precisamos fazer as trocas e as reformas nas cabines de imprensa que é algo para facilitar e dar conforto aos que vem trabalhar”, disse Guilherme Berger.

O estádio Lindolfo Monteiro já havia passado alguns anos fechados por conta de reformas para cumprir as normas do Ministério Público do Piauí e também do Estatuto do Torcedor.

Pamella Maranhão