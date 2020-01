Esquenta para o estadual! Confira todos os jogos do Campeonato Piauiense 2020

O Campeonato Piauiense 2020 já bate na porta dos clubes. A principal competição do futebol profissional do Piauí começa na próxima sexta-feira (17) e será disputado por oito times (River-PI, Altos, 4 de Julho, Parnahyba, Piauí, Flamengo-PI, Picos e Timon), em turno único com jogos de ida e volta, no sistema de pontos corridos – sem a semifinal. Os dois clubes de melhor índice técnico avançam para a fase final e decidem a taça em duas partidas. O término do campeonato está previsto para o dia 05 de abril.



A partida de abertura da competição será entre Picos e River, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel. A primeira rodada finaliza no domingo (19) no confronto entre Flamengo e Parnahyba, às 17h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Neste ano, serão 14 longas rodadas com jogos distribuídos pelos municípios de Teresina, Altos, Piripiri, Picos e Parnaíba. Outra novidade nesta temporada, é o fato de que os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão da competição. Em 2019, Picos e Timon triunfaram o acesso para Série A.

O campeão do piauiense 2020 garante vaga nas Copas do Brasil e Nordeste em 2021, além de uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. O vice-campeão tem a exceção apenas do Nordestão.

Confira tabela completa do Piauiense 2020:

1ª RODADA



17/01: Picos x River-PI - estádio Helvídio Nunes, às 20h

18/01: Piauí x 4 de Julho - estádio Lindolfo Monteiro, às 16h

19/01: Altos x Timon - estádio Felipão, às 16h

19/01: Flamengo-PI x Parnahyba - estádio Lindolfo Monteiro, às 17h

2ª RODADA

22/01: Timon x Picos, no Lindolfo Monteiro, às 18h

22/01: 4 de Julho x Parnahyba, na Arena Ytacoatiara, às 19h

22/01: Flamengo-PI x Altos, no Lindolfo Monteiro, às 20h

26/01: River-PI x Piauí, no Lindolfo Monteiro, às 17h

3ª RODADA

25/01: Picos x 4 de Julho, no Helvídio Nunes, às 20h

27/01: Timon x Flamengo-PI, no Lindolfo Monteiro, às 20h

29/01: Altos x Piauí, no Felipão, às 16h

29/01: Parnahyba x River-PI, no Pedro Alelaf, às 19h

4ª RODADA

01/02: Picos x Altos, no Helvídio Nunes, às 20h

02/02: 4 de Julho x Timon, na Arena Ytacoatiara, às 09h

02/02: Piauí x Parnahyba, no Lindolfo Monteiro, às 17h

05/02: River-PI x Flamengo-PI, no Lindolfo Monteiro, às 20h

5ª RODADA

08/02: Piauí x Picos, no Lindolfo Monteiro, ás 16h

08/02: Parnahyba x Timon, no Pedro Alelaf, às 17h

10/02: Flamengo-PI x 4 de Julho, no Lindolfo Monteiro, às 20h

12/02: Altos x River-PI, no Felipão, às 16h

6ª RODADA

15/02: Picos x Flamengo-PI, no Helvídio Nunes, às 20h

16/02: Altos x Parnahyba, no Felipão, às 16h

17/02: Timon x Piauí, no Lindolfo Monteiro, ás 20h

19/02: River-PI x 4 de Julho, no Lindolfo Monteiro, às 20h

7ª RODADA

29/02: Timon x River-PI, no Lindolfo Monteiro, às 16h

29/02: Parnahyba x Picos, no Pedro Alelaf, às 17h

01/03: 4 de Julho x Altos, na Arena Ytacoatiara, às 09h

01/03: Flamengo-PI x Piauí, no Lindolfo Monteiro, às 17h

8ª RODADA

04/03: Parnahyba x Flamengo-PI, no Pedro Alelaf, às19h

04/03: 4 de Julho x Piauí, na Arena Ytacoatiara, às 19h

04/03: Timon x Altos, no Lindolfo Monteiro, às 20h

08/03: River-PI x Picos, no Lindolfo Monteiro, ás 17h

9ª RODADA

08/03: Altos x Flamengo-PI, no Felipão, às 16h

08/03: Parnahyba x 4 de Julho, no Pedro Alelaf, às 17h

11/03: Picos x Timon, no Helvídio Nunes, às 20h

11/03: Piauí x River-PI, no Lindolfo Monteiro, às 20h

10ª RODADA

14/03: Flamengo-PI x Timon, no Lindolfo Monteiro, às 16h

14/03: Piauí x Altos, no Lindolfo Monteiro, às 18h

15/03: 4 de Julho x Picos, na Arena Ytacoatiara, às 09h

18/03: River-PI x Parnahyba, no Lindolfo Monteiro, às 20h

11ª RODADA

18/03: Altos x Picos, no Felipão, às 16h

18/03: Timon x 4 de Julho, no Lindolfo Monteiro, às 20h

21/03: Parnahyba x Piauí, no Pedro Alelaf, às 17h

25/03: Flamengo-PI x River-PI, no Lindolfo Monteiro, às 20h

12ª RODADA

28/03: Timon x Parnahyba, no Lindolfo Monteiro, às 16h

28/03: Picos x Piauí, no Helvídio Nunes, às 20h

20/03: 4 de Julho x Flamengo-PI, na Arena Ytacoatiara, às 09h

29/03: River-PI x Altos, no Lindolfo Monteiro, às 17h

13ª RODADA

01/04: Piauí x Timon, no Lindolfo Monteiro, às 18h

01/04: 4 de Julho x River-PI, na Arena Ytacoatiara, às 19h

01/04: Flamengo-PI x Picos, no Lindolfo Monteiro, às 20h

01/04: Parnahyba x Altos, no Pedro Alelaf, às 20h

14ª RODADA

05/04: Piauí x Flamengo, no Lindolfo Monteiro, às 16h

05/04: Picos x Parnahyba, no Helvídio Nunes, às 16h

05/04: Altos x 4 de Julho, no Felipão, às 16h

05/04: River-PI x Timon, no Albertão, às 16h

Confira também o Regulamento Especifico do Campeonato Piauiense Série A 2020



Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia