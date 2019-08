'Espero que venha para o Flamengo', diz Gabriel sobre Balotelli

Artilheiro do Brasileirão com 9 gols, o atacante Gabriel falou sobre outro "matador" que teve recentemente o nome ligado ao Flamengo -Mario Balotelli



Em entrevista coletiva dada na manhã desta terça-feira (13), o atacante flamenguista disse que conversou com o italiano de 29 anos, que está sem clube há pouco mais de um mês.

"Não pude conhecer ele pessoalmente, mas, como falo italiano, começamos a conversar e acabou criando um pouco de amizade. São coisas normais de pessoas normais. Sabemos que é um grande jogador e torcemos para um final feliz, mas que a decisão seja do coração. O que ele escolher, vou apoiar. Espero que ele venha para o Flamengo", disse Gabriel.

Nesta segunda-feira (12), o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, viajaram para a Europa com o objetivo de negociar com Balotelli. O advogado Marcos Motta, famoso por atuar em contratos internacionais com astros da bola, também embarcou para o continente.

Gabriel ainda detalhou parte da conversa que teve com o craque italiano. "O Flamengo é muito grande, hoje tem rede social, ele pode tirar as dúvidas. Óbvio que falamos sobre Flamengo".

