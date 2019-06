Especulado no Flu, Buffon é disputado por Atalanta e Porto

Com futuro indefinido desde que deixou o Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon segue como alvo de disputa na janela de transferências do futebol europeu. Desta vez, o Atalanta se juntou ao Porto para tentar a contratação do goleiro italiano, que chegou a ser oferecido ao Fluminense no início de junho. A informação é da TV "Sky Sport Italia".

De acordo com a emissora italiana, o Atalanta busca jogadores experientes para disputar a sua primeira Liga dos Campeões e vê o goleiro de 41 anos como boa opção. A equipe fará a sua estreia na principal competição europeia na próxima temporada.

Apesar disso, a "Sky Sport Italia" destaca que o Porto está à frente na corrida pelo jogador. O clube português - que vai disputar a fase preliminar da Champions - já teria apresentado uma proposta concreta ao veterano.



Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista recente ao "Corriere dello Sport", Buffon disse que quer "emoção" para a sequência da carreira e não descartou a possibilidade de pendurar as luvas.

Buffon chegou a ser especulado no Fluminense no período de eleições do clube carioca. O nome do goleiro surgiu no Tricolor em um encontro entre o então candidato Ricardo Tenório, Celso Barros -vice da chapa do eleito Mario Bittencourt- e uma terceira pessoa, que apresentou um fornecedor de material esportivo e levantou a possibilidade de que Buffon pudesse "entrar no pacote".

Campeão do mundo com a seleção italiana em 2006, Buffon teve passagem curta pelo Paris Saint-Germain depois de longa trajetória na Juventus. Na última temporada, ele não repetiu o brilho de anos anteriores e não conseguiu se firmar na França.

