Espanha vence Suécia e segue 100% nas Eliminatórias da Euro

A Espanha venceu a Suécia, nesta segunda-feira (10), por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa 2020. O primeiro gol do jogo no Santiago Bernabéu foi marcado em cobrança de pênalti pelo zagueiro Sergio Ramos, que é capitão do Real Madrid e conhece bem o estádio. Morata, também de pênalti, e Oyarzabal fecharam a conta.

A vitória leva a Espanha aos 12 pontos, na liderança isolada do grupo F. A campeã mundial de 2010 é seguida pela Suécia, que tem sete pontos. Romênia, Noruega, Malta e Ilhas Faroe completam a chave.

A Espanha dominou o primeiro tempo e chegou a marcar aos 17 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Parejo recebeu em posição legal e rolou para Rodrigo, também em posição legal, completar para o gol. Porém, a arbitragem assinalou impedimento de forma equivocada. As eliminatórias da Euro não contam com o árbitro de vídeo (VAR).



Sergio Ramos foi quem abriu o placar para a Espanha - Foto: Reprodução/Instagram

Os donos da casa seguiram pressionando na etapa final. Isco perdeu duas boas chances nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Quem abriu o placar foi Sergio Ramos, em cobrança de pênalti. Aos 17 minutos, Isco cruzou, e a bola bateu no braço de Larsson. O zagueiro do Real deslocou o goleiro Olsen e fez a festa do Santiago Bernabéu.

Na reta final, a Espanha teve outro pênalti. Aos 39 minutos, Morata entrou na área e foi derrubado. O mesmo Morata cobrou e ampliou a vantagem. Pouco depois, ainda deu tempo do terceiro. Oyarzabal recebeu pela direita, cortou e bateu com categoria no canto.

As duas seleções só voltam a jogar em 5 de setembro, de novo pelas eliminatórias da Euro. A Espanha visita a Romênia, enquanto a Suécia joga fora de casa contra as Ilhas Faroe.

Folhapress