Disputada historicamente, até 2017, com jogos de ida e volta entre dois participantes, a Supercopa da Espanha sofreu uma mudança drástica nesta temporada. Em troca de uma bela injeção de dinheiro, a RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) fechou contrato com a Arábia Saudita por três anos para que a competição seja realizada no país do Oriente Médio.

A saída de solo espanhol –que não é uma novidade, pois já tinha ocorrido em 2018, com a decisão em jogo único em Marrocos– veio acompanhada de um inchaço: quatro clubes na disputa do troféu, e não mais dois, que eram os vencedores do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

E acompanhada igualmente de polêmica, já que a Arábia Saudita é censurada por entidades de direitos humanos devido à política do país em relação ao tema.

O regime saudita, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, é acusado de repressão ferrenha a ativistas pacíficos (com condenações a longas penas de prisão), de alimentar a guerra no Iêmen (com bombardeios que têm matado civis), de discriminar sistematicamente as mulheres e de ser um dos líderes mundiais na prática da pena de morte, entre outras crueldades.



Espanha inova e polemiza com Supercopa na Arábia Saudita. Reprodução

Em outubro de 2018, o jornalista Jamal Khashoggi, de 59 anos, foi morto dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul (Turquia), em caso que causou repercussão internacional. Ele seria opositor ao governo de Bin Salman.

A Anistia Internacional liderou as críticas à decisão da RFEF de dar cartaz ao governo saudita –que tentaria amenizar, por meio de destacados eventos esportivos (no futebol, no boxe, no golfe e no turfe), a imagem de violadora de direitos humanos– e cobrou de astros como o argentino Lionel Messi uma atitude.

"Se um jogador como Messi disser algo sobre a ultrajante prisão de Loujain al-Hathloul, mulher saudita ativista dos direitos humanos, seria um lembrete importante às autoridades de que a terrível repressão não está passando despercebida", afirmou Felix Jakens, representante britânico da Anistia Internacional.

Contudo a chance de o craque argentino, ou qualquer outro jogador do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético de Madrid ou do Valencia se pronunciarem é irrisória. Certamente eles estão instruídos a falar o mínimo possível, e apenas sobre futebol.

A questão financeira prevalece, conforme frisou o técnico do Barça, Ernesto Valverde, que fugiu do script e deu uma cutucada na opção da RFEF por realizar a competição fora da Espanha.

"Temos que manter na cabeça que o futebol é hoje uma indústria que está sempre buscando novos meios de arrecadação. É assim que é", afirmou em entrevista na véspera da derrota por 3 a 2 para o Atlético de Madrid na semifinal desta quinta (9) em Jiddah, a cidade-sede da Supercopa.

"É estranho para mim ter quatro times [na disputa]", prosseguiu o treinador. "Se eu pudesse escolher, preferiria o formato anterior."

Quem também se posicionou do lado dos opositores foi o presidente da Liga de Futebol Profissional, que organiza a primeira e a segunda divisão na Espanha.

Javier Tebas afirmou que há muito tempo uma TV pirata saudita (beoutQ) transmite sem autorização a programação de futebol de uma emissora que tem contrato com a Liga (BeIN Sports, do Qatar). "Não é o melhor momento para jogar na Arábia Saudita. É um país que pirateia o futebol europeu."

A RFEF dá de ombros para as críticas e tem certeza de ter tomado a decisão certa.

Luis Rubiales, que preside a federação, argumenta que o dinheiro recebido dará um impulso adequado a quem precisa na Espanha. "É lógico que dinheiro é importante, quem pode negar? É muito importante e irá para onde ele é necessário: para o futebol feminino e para os clubes da segunda e da terceira divisão."

A RFEF destacou também o acordo com o governo saudita para que as mulheres tivessem livre acesso às partidas da Supercopa. "As mulheres poderão entrar nesses eventos", disse Mansour bin Khalid, embaixador da Arábia Saudita na Espanha ao jornal Marca. "Há uma falsa ideia sobre nós. Não há limitação para as mulheres no nosso país."

Para levar a Supercopa espanhola neste e nos dois próximos dois anos à Arábia Saudita, a RFEF receberá € 120 milhões (R$ 542 milhões).

Barcelona e Real Madrid asseguraram pela participação € 6 milhões (R$ 27 milhões) cada um, e Atlético e Valencia, a metade desse valor.

Além disso, o Real Madrid, que venceu o Valencia por 3 a 1 na semifinal desta quarta-feira (8), e o Atlético de Madrid receberão um extra de € 1 milhão (R$ 4,5 milhões) cada um por chegarem à final, disputada no próximo domingo (12).

Folhapress