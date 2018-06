Espanha demite técnico a dois dias de estreia na Copa do Mundo

A seleção espanhola está sem treinador a dois dias da estreia na Copa do Mundo. O presidente da federação do país, Luis Rubiales, demitiu nesta quarta (13) o técnico Julen Lopetegui e não definiu por enquanto quem comandará a equipe contra Portugal, nesta sexta (15), em Sochi.

Os dirigentes da federação se irritaram com o anúncio feito nesta terça (12) pelo Real Madrid, em sua conta no Twitter, de que Lopetegui será o substituto de Zinedine Zidane no comando do time.

"A negociação é legítima, mas a forma é importante. A federação não sabia de nada e temos de passar uma mensagem para todos os funcionários", disse Rubiales.



Seleção espanhola posa para foto oficial do Mundial da Rússia que começa esta semana. Time está sem técnico no momento (Foto: Divulgação)

Apesar de dizer que não se sentia traído pelo treinador e de ter evitado críticas ao Real Madrid, a reação do presidente mostrou o tamanho da irritação com o anúncio sem o conhecimento dos cartolas.

"O que a seleção conseguir daqui por diante será também por causa de Lopetegui, mas a seleção é de todos os espanhóis", completou.

A Espanha chegou à Rússia como uma das favoritas ao título.

"Eu gostaria que as coisas fossem de outra maneira, mas a federação tem valores", justificou o presidente.

Folhapress