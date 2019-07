Equipes se organizam para disputa do Piauiense de Futsal

O Campeonato Piauiense de futsal deve ter início no mês de setembro, mas ainda sem data e locais exatos para acontecer. A competição terá inscrições iniciando no dia 29 de julho, próxima segunda-feira, aberta equipes nos naipes masculino e feminino. A previsão é de pelo menos oito equipes brigando pelo titulo.



Entre as equipes que já estão se organizando para a competição está a AABB, terá Léo Silva como técnico e promete um elenco que tem individualmente títulos nas competições de quadra do estado.

Foto: Ascom/AABB



“Estou muito feliz em fazer parte desse novo projeto da AABB. Começamos os trabalhos agora e um inicio, mas já dá para notar que o grupo é qualificado, conheço todos os atletas e temos uma perspectiva de muitas competições à frente e isso é bom”, disse.

Pelo menos oito equipes prometem disputar a competição, que vale vaga na Taça Brasil de Futsal 2020. Entre os nomes mais conhecidos do elenco e o Breno Bolt e Igor Mororó, que vestiram a camisa do JES nos últimos anos. A equipe da AABB tem pela frente, além do Piauiense a disputa da Copa TV Clube e também a Liga Nordeste de Futsal.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia