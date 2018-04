Equipes piauienses participam do XIII Circuito Brasileiro de Handebol de Areia

O Parque Lagoas do Norte será palco da primeira etapa do XIII Circuito Brasileiro de Handebol de Areia, realizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB). Três equipes representarão o Piauí no evento esportivo, que acontece no próximo sábado (14), de 08h às 17h, e no domingo (15), de 08h às 13h.

A competição conta com a participação de 15 equipes no total, sendo nove masculinas e seis femininas. O Piauí será representado por duas equipes masculinas e uma feminina, todas do Instituto Federal do Piauí (IFPI). Participam também equipes da Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Foto: Divulgação

A equipe feminina piauiense tem se preparado bastante para a competição e mostrado boas expectativas. De acordo com a jogadora do time feminino do IFPI, Jaqueline Gomes, a equipe vai mostrar um nível competitivo. “Temos nos preparado bastante para atuar bem e nossas expectativas são as melhores possíveis. Sabemos da dificuldade do Circuito, pois as equipes que estão vindo participam constantemente de competições desse nível. Mas queremos mostrar que somos capazes de mostrar um bom nível”, destacou a jogadora.

A competição, que vem sendo preparado desde dezembro de 2017, conta com a parceria da Prefeitura de Teresina, por meio do Programa Lagoas do Norte, e do IFPI. A expectativa é de que o evento mais uma vez seja um sucesso, oferecendo a melhor estrutura possível para o alto desempenho dos atletas.

“É a segunda vez que o Parque Lagoas do Norte sedia uma etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia. A primeira vez foi sucesso total. Ser escolhido para sediar mais uma etapa é uma clara demonstração da credibilidade”, declarou a gerente do Parque, Viviane Bandeira.

Da Redação