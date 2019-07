Equipes Piauienses irão disputar Copa Nordeste de handebol

O Piauí irá disputar a Copa Nordeste Cadete de Handebol, em Maceió, Alagoas. A competição terá equipes no naipe feminino e masculino, os meninos carregam maior responsabilidade, pois buscam manter hegemonia na competição e conquistar seu sétimo titulo. Sob comando, de Giuliano Ramos, o time vem com uma renovação de quase 100%.



“Uma safra muito boa de atletas e para eles é o começo de uma maratona de competições, pois esses garotos ainda irão disputar seletiva para o Mundial, Jogos Escolares e o Brasileiro (cadete). Temos a maioria com prata da casa, somente dois de fora, um do interior do Maranhão e outro do interior de Pernambuco”, disse Giuliano.

O Piauí tem seis títulos na competição, e como na maioria dos anos chega com um elenco renovado para a disputa que servirá como um treinamento de luxo visando as outras competições da temporada. Com idade entre 14 e 16 anos, a Copa Nordeste vai ser o primeiro teste para Giuliano observar o comportamento do grupo em quadra.



Estado chega com um elenco renovado para a disputa - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Nós temos uma característica muito parecida, na verdade padrão dos últimos anos, que é usar nossa velocidade, defesa alta e atacante rápido, mortal e eles sabem disso. Não sei ainda se todos os estados vão ter representantes, mas os donos da casa (Alagoas) costumam dar muito trabalho”, disse o treinador.

Entre os atletas o momento é de ansiedade, mas sem esquecer a responsabilidade que é representar o Piauí na competição. “Sabemos do peso, pois são seis titulos e o Giuliano vem puxando cada vez mais”, disse Luís Guilherme pivô, que já disputou a competição antes. “Será um começo para uma maratona, ganhar o título nos dará confiança”, acrescenta Alisson ponta esquerda.

A Copa Nordeste Cadete acontece entre os dias 1ª e 3 de agosto, em Maceió, Alagoas. O Piauí será representado no masculino e feminino pelo GHC.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia