Equipes do Piauí conquistam título de campeão e vice na Taça Brasil

O fut7 do Piauí conseguiu um feito histórico no último final de semana. Com uma final entre piauienses: Resenha x Espartanos, em sua primeira participação o estado garantiu o título de campeão e vice do torneio nacional, que aconteceu na cidade de Fortaleza, no Ceará.

“É um resultado que engrandece o trabalho que realizamos no estado e mostra que estamos no caminho certo, pois são apenas cinco anos da modalidade e primeira vez que o estado mandou esquipes para Taça (Brasil)”, frisou Darlan Sousa, presidente da Federação Piauiense de Fut7.



A equipe do Resenha é a primeira do Nordeste a conquistar o título de campeão desta competição - Foto: Jailson Soares/O Dia



O resultado expressivo é importante, pois a modalidade é praticada no estado há apenas cinco anos. “Acredito que esse resultado é fruto do trabalho, da nossa organização e dedicação dia a dia. Lá nós conseguimos provar que o Nordeste tem força no esporte”, disse o jogador Nill, integrante da equipe do Resenha.

Com o resultado o Resenha ganha oportunidade de disputar o Sul Americano da modalidade. “Temos para 2020 um calendário cheio. The Liga, Copa do Nordeste, a própria Taça Brasil e o Sul Americano dependendo da confederação. O resultado tira um peso das nossas costas e traz a sensação de dever cumprido”, explicou o presidente do Time, Daniel Trajano.

O Resenha é o primeiro campeão da Taça Brasil oriundo da região Nordeste.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia