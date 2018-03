Equipe do Piauí usa dias a mais na tabela para recuperar jogadores

A equipe do Piauí, assim como Altos e River já está classificada para as semifinais do Campeonato Piauiense, mas o time de Aníbal Lemos tem mais um compromisso pela primeira fase e no domingo (1º) enfrenta o River, às 16h, no estádio Albertão, em Teresina. De acordo com o técnico a folga na tabela foi utilizada para recuperar alguns jogadores lesionados.



Mesmo já classificados para as semifinais o técnico fala sobre a importância desse jogo, pois dependendo de como encerrar a ultima rodada as duas equipes podem se enfrentar também na semifinal. “Estamos tentando administrar essa semana cuidando dos atletas contundidos. A gente pensa em enfrentar o River, fazer um bom trabalho e tirar aquela má impressão do primeiro jogo contra eles, mas também pensamos na semifinal, pois sabemos que não é um jogo fundamental em termos de classificação”, explica Aníbal.



A intenção do Piauí é fazer uma boa apresentação diante o River durante o jogo desse final de semana (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Nomes como o volante Dudu, o lateral-esquerdo Jorginho e o atacante Erinaldo Júnior estão se recuperando de lesão e voltaram aos treinos com bola na tarde de ontem (27). Além deles, os atacantes Breno e Zezinho não treinaram e seguem tratando lesão no pú- bis e coxa, respectivamente.

A intenção do Piauí é fazer uma boa apresentação diante o River apesar de algumas baixas e assim reencontrar o bom futebol que apresentou nas primeiras rodadas do Estadual. “Nós temos tentar apostar no nosso estilo de jogo e tentar agregar e reencontrar o futebol do primeiro turno, pois se isso acontecer à gente tem grande chance de ir bem tanto contra o River ou contra o Altos”, conta o treinador.

O primeiro encontro entre Piauí e River trás más lembranças ao Enxuga-Rato, que saiu de campo com uma derrota por 5 a 2, mas segundo o zagueiro Shuamke esse jogo foi esquecido. “É importante à gente sair de campo com a vitória para no mata-mata chegar com uma autoestima elevada. Sabemos que dos jogos que fizemos no Piauiense aquele foi o único que deu um branco na equipe inteiro e são aguas passadas”, afirmou.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia