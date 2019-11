Equipe do JES empata com o Lagarto na Copa Nordeste de Futsal

A equipe do JES ficou no empate por 3 a 3 diante o Lagarto, de Sergipe, em jogo realizado na noite de ontem (5), no Verdão. O jogo é válido pela segunda rodada da Copa Nordeste de Futsal. O resultado obriga o JES a vencer o Ceará em jogo que acontece hoje (6), às 18h.

O jogo

Primeiro tempo de jogo e assim como na estreia a equipe do JES saiu atrás no placar. O Lagarto, de Sergipe, abriu a contagem com Tarciano acertando um belo chute de longe. O empate surgiu com Dannylinho, que vem sendo o grande destaque do time na competição. Chute de Ricky e Danylo aproveita o rebote.

Foto: Jailson Soares.

O goleiro sergipano demora na reposicao de bola e a equipe do JES ganha uma falta na pequena área. Falta batida por Carapiá e Idelvando completa marcando gol da virada. Ainda no primeiro tempo o JES amplia a vantagem com Luan aproveitando desatenção do adversário, ainda perdido em quadra com o gol da virada. 3 a 1 JES, equipe piauiense.

No segundo tempo o Lagarto cresce na partida e marca logo no começo do tempo com Pica Pau, chute de longe e o goleiro Igor aceita. Logo em seguida, o Lagarto chega ao empate com Andrezinho. O jogo encerrou no empate por 3 a 3 e complicou a situação do JES na competição.

A equipe piauiense volta à quadra hoje (6) quando encara o Ceará, às 18h, no Ginásio Verdão. Além do JES o estado tem Campo Largo e AABB como representantes na competição nordestina. Os jogos desta quarta-feira definem os classificados até as oitavas de finais.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia