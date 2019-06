Entrevista de Marta após despedida da Copa comove internautas

A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas da Copa do Mundo neste domingo (23), ao perder para a anfitriã França por 2 a 1, após empatar no tempo normal e levar o jogo para a prorrogação.

Na saída de campo, Marta deu entrevista transmitida pelo canal Sportv. Ela estava visivelmente emocionada.

"É um momento especial. A gente tem que aproveitar. Valorizar mais. A gente pede tanto, pede apoio, mas a gente precisa valorizar. É lógico que emociona. O momento emociona, eu queria estar sorrindo, ou chorando de alegria. Eu acho que é esse o primordial. Tem que chorar no começo pra sorri no fim. É querer mais, treinar mais, se cuidar mais, é dar conta pra jogar 90, mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Marta para sempre, uma Cristiane, uma Formiga. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim".



Foto: Reprodução/Instagram

Internautas

Andreza Delgado

"A marta chorando pedindo investimento no futebol feminino. A mina ganhou 6 vezes melhor do mundo. Era para ter investido desde a primeira vez que ela ganhou."

Junior

"A Marta,explicando pras outras meninas novinhas da seleção que,nao vai ter pra sempre uma Formiga,Cristiane e Marta"

Gibenitez

"Chore no começo para sorrir no fim. Marta -camisa 10"

Ex-tenista Fernando Meligeni:

"Grandes atletas são indignados. Não aceitam nunca. A entrevista da Marta mostrou isso. Ou você é diferente ou você simplesmente é mais um. Incrível. Obrigado Marta. Vc ensina. Você educa."

Ex-nadadora Joanna Maranhão:

"Eleita 6 vezes (SEIS VEZES) a melhor do mundo pedindo mais investimento 🤷🏾‍♀️ o que mais Marta e essas mulheres precisam fazer?"

Mateus Camilo - Folhapress