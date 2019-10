Enduro do Corisco acontece neste final de semana em Teresina

Neste final de semana acontece mais uma edição do Enduro do Corisco, evento realizado pela Federação de Motociclismo do Piauí (FMP) e tido com uma das provas mais duras do Campeonato Piauiense de Enduro Regularidade. A largada será no domingo (27), às 07, em frente ao Shopping Rio Poty, em Teresina.



Além de ser válido como 9ª e 10ª etapas do campeonato estadual, o Enduro do Corisco também contará com um toque especial nesta edição, já que a disputa vai encerrar a última etapa da Copa Brasil Nordeste de Regularidade homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CMB). A competição vai envolver atletas dos estados do Ceará e Maranhão.

Segundo a organização, o percurso será de quase 200km saindo de Teresina em direção ao município de Altos com retorno a Capital. Os pilotos vão enfrentar o equivalente a 8h de prova e logo pela manhã terão desafios de estrada pelas trilhas que ligam os dois municípios. A prova foi desenhada com requintes de dificuldades para cumprir com a tradição do Enduro do Corisco.

Diretor técnico do Enduro do Corisco, Zenardo Maia, fala sobre os desafios da prova. Foto: Elias Fontenele

De acordo com o diretor da prova, Zenardo Maia, a largada oficial acontece no domingo (27), mas vistorias técnicas e o briefing da competição vão acontecer no sábado.

“No sábado, às 15h, teremos as vistorias técnicas onde os pilotos vão levar as suas motocicletas e elas passarão por uma vistoria da nossa comissão. Já por volta das 17h será realizado o briefing, que é um congresso técnico onde é discutido as normativas que regem a prova no dia seguinte”, disse.

Zenardo alerta que a prova não é para estreantes na modalidade. “Essa prova requer muita preparação do piloto, do porte físico dele e, claro da motocicleta que será usada. Além disso, é uma prova bastante técnica então aconselho que estreantes não participem. Uma pessoa que quer entrar nesse universo, precisa ter conhecimento de trilhas, curso de navegação”, disse.

O Enduro do Corisco, que é tradicional no calendário off-road piauiense é uma prova que homenageia a região de Teresina. Até o momento, estão inscritos mais 70 pilotos. A FMP informou que as inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site www.cbm.esp.br.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia