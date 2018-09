Émerson é convocado para novos treinos com Seleção e se aproxima de Mundial

O piauiense Émerson Silva siga sendo lembrado nas convocações da Seleção Brasileira de judô. Na última terça-feira (29) o judoca foi novamente convocado para treinos, que acontecem entre os dias 15 à 19 de setembro, em Pindamonhangaba, São Paulo. O atleta é o representante da categoria superligeiro (-55kg).

A convocação estava dentro do planejado. Émerson Silva durante toda a temporada vem participando de treinos e estágios junto com a CBJ. Disputou competições internacionais na Alemanha, Austrália e Argentina, mas o grande objetivo desse ano é estar no Mundial Sub-21, que acontece nas Bahamas.

Foto: Arquivo/O Dia

A convocação para novos treinamentos com a seleção deixa claro que Émerson está nos planos da confederação para a disputa internacional. O judoca vem de uma boa sequência de treinos e competições, há duas semanas disputou o Troféu Brasil de judô, em Canoas, Rio Grande do Sul. Infelizmente, Émerson não subiu ao pódio e ficou com o quinto lugar.

Os treinos em Pindamonhangaba, São Paulo acontecem de 15 a 19 de setembro. O Mundial Sub-21 será no mês de outubro, entre os dias 17 a 21, em Nassau, nas Bahamas.

Pâmella Maranhão