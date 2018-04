Em vantagem, River enfrenta Piauí neste sábado pela semifinal

River e Piauí voltam a medir forças neste sábado (7), às 18h, no estádio Albertão, em Teresina.

Na última quarta-feira (4) as duas equipes mediram forças e o River tem uma pequena vantagem, pois venceu o confronto por 1x0. O Piauí precisa vencer para se classificar. Já o River tem a vantagem do empate e caso o jogo termine 1x0 para o Piauí a definição será nos pênaltis.

O Piauí não conta com o volante Ribeiro, que tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. O time tem a intenção de surpreender e, quem sabe, tirar um dos favoritos ao título da competição e também quebrar o jejum de títulos do clube, que comemorou sua última conquista em 1985, há 33 anos. O artilheiro da equipe, Erinaldo Junior, acredita que é possível. “Não tem nada perdido, foi apenas um a zero, se a gente se encontrar em campo amanhã vamos conseguir vencer eles e seguir na competição”, conta.



Foto: Jailson Soarea/O Dia

O River deve vir sem mudanças também para essa segunda partida. O Galo Carijó tem o ano de 2018 como um recomeço, pois o clube esse ano não teve vaga nas principais competições nacionais e a intenção é deixar o clube com calendário para 2019. De acordo com o técnico Wallace Lemos, o primeiro resultado foi importante, mas é preciso o grupo ter consciência de que a vaga ainda não está garantida.

“Demos um longo passo com o resultado do primeiro jogo, mas ainda tem mais uma batalha para o nosso objetivo que é estar na final. Precisamos estar preparados para o segundo jogo que, com certeza, será muito complicado”, explicou Wallace.

O jogo entre River e Piauí define um dos finalistas do Campeonato Piauiense e acontece às 18h, no estádio Albertão. A arbitragem será de Antônio Nunes, que terá como assistentes Mauro Cezar e Thyago Costa.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia