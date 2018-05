Em tratamento, Daniel Alves programa ida à Rússia para ver seleção

Daniel Alves já tem o cronograma traçado para o tratamento da entorse no joelho direito que o tirou da Copa do Mundo. E, nos planos do lateral, a viagem à Rússia para acompanhar o Brasil no Mundial foi colocado como prioridade.

Segundo apurou a reportagem, o desejo do jogador é de estar próximo da seleção em fases decisivas.

O lateral vai passar por cirurgia no joelho nos próximos dias. A decisão pessoal foi a de realizar a operação em Paris aos cuidados do Paris Saint-Germain.

Antes disso, Daniel Alves passa dias em Barcelona acompanhado dos dois filhos e realizando o tratamento pré-cirúrgico. O jogador tem parte da família na cidade.

Foto: Reprodução/Instagram

Pessoas próximas de Daniel Alves garantem que não há abatimento. A notícia da impossibilidade de estar na Copa do Mundo foi recebida com os olhos mareados, segundo contou na oportunidade o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Nesta segunda-feira (21), porém, o lateral mostrou bom humor ao publicar vídeos realizando exercícios na academia.

Daniel Alves também tem acordo com o PSG para seguir o calendário de férias dos demais jogadores. Desta forma, após a Copa do Mundo, terá um mês de descanso.

O tratamento de Daniel Alves tem previsão em torno de seis meses. O que preocupa o jogador no momento é o fato de o contrato com o PSG ter a duração de somente mais um ano.

Antes da lesão, o jogador de 35 anos já discutia possibilidades para o futuro priorizando a renovação com o clube francês, mas também com bons olhos para os mercados dos Estados Unidos e da China.