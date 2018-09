Em Teresina, Sarah fala sobre recuperação após cirurgia no cotovelo

A judoca Sarah Menezes está na terra natal. A campeã olímpica veio visitar a família, e aproveitou para treinar no CT Sarah Menezes localizado no bairro Saci. Sarah, se recupera de uma cirurgia no cotovelo direito realizada há quase dois meses e retornou aos treinos nos tatames essa semana. Além disso, a judoca segue com acompanhamento médico no Flamengo (RJ), seu clube, e tem a perspectiva de retorno as competições no mês de outubro.

“No mês de setembro eu volto a treinar normal, fazendo todos os movimentos, sem restrições e agora é voltar praticamente do zero, pois eu fiquei parada um tempão”, explica Sarah Menezes.

A atleta confessa que no retorno aos tatames com um bom ritmo de treinos a parte mais complicada será a perda de peso. Sarah retornou no começo desse ano a sua categoria de origem, a ligeiro (-48kg), mas a temporada 2017 foi toda na categoria de cima, a meio-leve (-52kg) e a lesão acabou prejudicando os planos da piauiense que precisa pontuar no ranking nacional e internacional para ganhar posições.

“Fiz muito treino de fortalecimento e de força, então meu peso subiu tanto por conta da comida como por conta das atividades e agora tenho que fazer mais a parte aeróbica para perder peso mais rápido, mas estou fazendo todo o acompanhamento no Flamengo. Retornei aos treinos nos tatames na terça, senti um pouco de dor, mas é normal e agora é manter esse planejamento”, conta a judoca.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Esse final de semana alguns judocas piauienses estarão disputando o Campeonato Brasileiro Sub-15, em Blumenau (SC). Sarah chegou a receber alguns desses atletas no Rio, para treinos no CT do Flamengo. “Eles conseguiram através dos professores as passagens e a gente os recebeu lá, levei para o Maracanã, pois alguns são fanáticos por futebol e foi bom para eles. Agora tem uma competição importante pela frente, pois CBJ está de olho na base e os Brasileiros são uma porta de entrada”, disse Sarah.

A judoca segue se recuperando da cirurgia no cotovelo e a intenção é voltar a competir pela Seleção Brasileira de Judô no mês de outubro, quando acontece o Campeonato Brasileiro Sênior e o Mundial, em Cancun.

Pâmella Maranhão