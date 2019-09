Em sua região, times nordestinos têm menos torcida do que Fla

Pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que o Flamengo, maior torcida do Brasil, lidera com folga a preferência da população do Nordeste. Mesmo as equipes da região, entre as quais estão os campeões nacionais Bahia e Sport, ficam bem atrás.

De acordo com o levantamento, os flamenguistas representam 27% da população local. Há uma diferença considerável em relação a Bahia (4%), Sport (4%), Santa Cruz (2%), Fortaleza (2%), Vitória (2%) e Ceará (2%). A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi feita nos dias 29 e 30 de agosto, como parte de um levantamento nacional que ouviu 2.878 pessoas, todas maiores de 16 anos, em 175 municípios. Dessas entrevistas, 700 foram realizadas no Nordeste, região que compreende Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Além do Flamengo (27%), aparecem numericamente à frente das equipes nordestinas Corinthians (9%), São Paulo (6%), Palmeiras (5%), Vasco (5%) e seleção brasileira (5%). Botafogo e Fluminense registraram 1% cada um.

Folhapress