Em situações distintas, River e Parnahyba se enfrentam no Albertão

Em situações distintas na tabela River e Parnahyba medem forças neste domingo (18), às 17h, no estádio Albertão, em Teresina. A partida marca o encontro de equipes que estão em situação completamente diferentes na tabela. De um lado, o River já classificado e brigando pela liderança do Estadual e do outro o Parnahyba buscando entrar no G-4.

No Galo a grande mudança é retorno do meia Márcio Diogo, afastado por conta de um estiramento na coxa. O atleta afirma que está pronto para voltar. “Foi uma semana importante de retorno. Estou 100% só um pouco abaixo da parte física, mas estou 100% clinicamente e como eu falei é um jogo importante e difícil apesar da nossa classificação, pois temos um objetivo que é terminar em primeiro, não depende só da gente, mas temos que fazer nossa parte”, disse o meia.

A atividade também marcou o primeiro contato do elenco com a bola que será usada no Mundial. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Ciente das dificuldades do adversário o técnico do River, Wallace Lemos, afirma que será uma partida difícil e reforça a rivalidade. "Todo jogo ele tem sua peculiaridade e existe a rivalidade entre Parnahyba e River então nos sabemos que será um jogo complicado e estamos preparando nossa equipe para essa situação e trabalhamos em cima de pressão também, pois temos que pontuar o máximo porque estamos em busca da primeira colocação”, frisa Wallace.

A semana foi tumultuada no Parnahyba, pois houve o desligamento de dois jogadores, Miltão e Alex Santos, por indisciplina e na última quinta-feira (15) a diretoria demitiu o técnico Danilo Queiroz e o ex- goleiro Beto, que irá comandar o time do Litoral nas duas rodadas que restam antes de terminar a primeira fase do Estadual.

De acordo com o presidente Batista Filho, a semana foi de muita conversa com os atletas, uma forma de motiva-los para a partida que pode ser considerada a mais importantes do ano para o clube, pois em caso de derrota o Parnahyba fica com remotas chances de classificação. “Não que ele fez um mal trabalho, mas a gente sentiu a falta de confiança para que os jogadores pudessem ter aquele animo que não se teve, mas é um amigo, um irmão”, disse Batista.

A arbitragem da partida será de Djalma Alves, que terá como assistentes Alisson Lima e João Thiago. PIAUIENSE Em jogo de seis pontos, 4 de Julho e Piauí medem forças domingo Um confronto de seis pontos. Assim se classifica o jogo entre 4 de Julho e Piauí, que acontece neste domingo (18), às 9h da manhã, na Arena Itacoatiara, em Piripiri. As duas equipes brigam para se manter no G-4 do Campeonato Piauiense e a chance de garantir uma classificação antecipada até as semifinais.

O Colorado tenta esquecer a apresentação vexatória diante o Altos, em que saiu de campo com uma derrota por 4x0 e focar na briga direta com o Piauí na tabela. Para o experiente Raphael Freitas, não existe tempo para lamentação e o time precisa esquecer a partida contra o Altos, pois a briga é contra o Piauí e Parnahyba. “Infelizmente foi um jogo atípico, isso não vinha acontecendo, tomarmos quatro gols e agora é esquecer e pensar no Piauí, pois a gente sabe que a briga é com Piauí e Parnahyba para classificar e depois disso é outro campeonato”, explica o atacante.

O 4 de Julho tem nove pontos e pode chegar aos 12, ultrapassando o próprio Piauí. Já o Enxuga-Rato tem 11 pontos e pode ir aos 14, caso isso aconteça o time de Aní- bal Lemos garante vaga nas semifinais. Para a partida o Piauí não deve contar com o atacante Breno, que se recupera de uma lesão no púbis. Já o Colorado terá o retorno do volante Dudu. O Enxuga-Rato teve uma semana completa para trabalhar e optou por treinar todos os dias pela manhã simulando o horário do jogo.

Na última rodada o Piauí ficou no empate por 2x2 diante o Parnahyba, em casa. O time tem como um dos principais destaques o atacante Erinaldo Junior, artilheiro do Estadual com oito gols. A partida entre 4 de Julho e Piauí acontece neste domingo (18), às 9h da manhã, em Piripiri. O jogo é valido pela 9ª rodada do Estadual

Pâmella Maranhão