Em semana decisiva, torcedores do River vão até o CT apoiar equipe

O River vive os últimos treinos antes da partida decisiva contra o Bragantino, do Pará, que acontece no domingo (9), às 18h, no estádio Mangueirão, em Belém, do Pará. O jogo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Uma vitória simples classifica o Galo Carijó.



Apesar disso, os torcedores do Galo estiveram presentes no CT Afrânio Nunes nessa quinta-feira (6). O discurso foi brando e apaziguador. “Nós acreditamos em cada um de vocês, pois são um grupo de vencedores e eu sempre estive ao lado para incentivar. Eles são bons e nos dá Esporão do Galo confiamos, esse é nosso primeiro mata mata”, disse o torcedor Edson Loiola.

O time chega para essa partida dependendo somente de suas forças para se credenciar até a próxima fase, porém, poderia estar em situação bem mais confortável, pois uma vitória em casa na última rodada teria deixado o Galo com classificação matemática.



O time do River nos últimos preparativos para a partida decisiva contra o Bragantino, do Pará, domingo - Foto: Djalma Lemos



“Sabemos que nosso grupo é capaz de conquistar essa vitória fora de casa. Temos um grupo experiente e vamos dar nosso máximo para conseguir essa classificação na casa deles, mesmo cientes de que será um jogo difícil”, conta Otacílio.

O River é o líder do grupo A4, com nove pontos, seguido de perto pelo Bragantino, que ganhou folego, após vencer o Santa Cruz de Natal fora de casa. O time paraense se vencer assume a liderança e se classifica de forma direta até a segunda fase da competição. Se o Galo vencer, mantem a liderança do Grupo, chega aos 12 pontos e garante classificação a preocupação é terminar entre os piores segundos colocados, já que somente 15 avançam.

O jogo entre Bragantino (PA) x River acontece no domingo (9), às 18h, no estádio Mangueirão, em Belém.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia