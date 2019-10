Em perseguição ao Flamengo, Palmeiras enfrenta o Atlético-MG

O Palmeiras se colocou três pontos atrás do Flamengo há quase um mês, em uma vitória sobre o Fluminense, e a distância foi mantida desde então. A perseguição alviverde ao líder do Campeonato Brasileiro terá sequência neste domingo (6), quando entrarão em campo os dois primeiros colocados.

O Flamengo será o primeiro a jogar, às 11h, em visita à lanterna Chapecoense, em Chapecó. Envolvido também nas semifinais da Libertadores, o time rubro-negro terá de lidar com desfalques e se virar sem Filipe Luís e Arrascaeta, lesionados, e Gabriel, suspenso.

Às 16h, será a vez de o Palmeiras tentar dar sequência a uma série positiva. As vitórias consecutivas foram interrompidas no último final de semana, no empate por 1 a 1 com o Internacional em Porto Alegre, mas a equipe acumula cinco triunfos e só esse empate desde a chegada do técnico Mano Menezes.

De volta ao Allianz Parque após três partidas de ausência do estádio, palco de shows, o Palmeiras terá pela frente um adversário que vive momento ruim. Eliminado da Sul-Americana na semana passada, o Atlético-MG vem de derrota em casa para o Vasco no Brasileiro e está na décima posição.

