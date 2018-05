Em penúltimo ranking antes da Copa, Brasil mantém 2ª posição

A seleção brasileira masculina se mantém em segundo lugar no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), atrás apenas da Alemanha. A lista divulgada hoje (17) é a penúltima antes do início da Copa do Mundo da Rússia, que começa em 14 de junho.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



O próximo ranking será divulgado uma semana antes do início da competição, em 7 de junho. As 47 primeiras colocações da lista mantiveram-se inalteradas em relação a abril. Abaixo do Brasil, aparecem as seleções da Bélgica (3º), Portugal (4º), Argentina (5º), Suíça (6º), França (7º), Espanha (8º), Chile (9º), Polônia (10º), Peru (11º), Dinamarca (12º), Inglaterra (13º), Tunísia (14º), México (15º), Colômbia (16º), Uruguai (17º), Croácia (18º), Holanda (19º) e Itália (20º).

Dos 20 primeiros colocados, o Chile, a Holanda e a Itália estão fora da Copa do Mundo. Dos times que participarão da competição, apenas a Arábia Saudita mudou sua colocação em relação ao ranking de abril, ao subir da 70ª para a 67ª posição. Apesar disso, os sauditas continuam sendo os participantes da Copa com pior desempenho na lista.





Agência Brasil