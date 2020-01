Em jogo pouco movimentado, 4 de Julho e Parnahyba ficam no empate

O jogo sem torcida. 4 de Julho x Parnahyba aconteceu na noite dessa quarta-feira (22) no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo terminou no empate por 1 a 1 com gols de Ted Love para o Colorado e Alexandre empatou para o Tubarão.

O jogo

O Parnahyba começou atacando. Alexandre cabeceia, ele mesmo bate e Jailson faz a defesa. Aos 14 minutos, o 4 de Julho quase abre o placar, Victor Recife marca, mas o juiz marca posição irregular. Depois de muita insistência o gol Colorado sai. Aos 17 minutos, Ted Love, ele aproveita o rebote de Diguinho, bate de primeira e abre a contagem.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o gigante Alexandre deixa tudo igual no placar. Após escanteio batido por Evandro Russo, o Camisa 9 recebe e solta a perna.

No segundo tempo os dois técnicos mexeram bastante na composição dos times, fazem as três substituições regulamentares, apesar disso nada de gol. A melhor chance aconteceu no último minuto dos acréscimo, quando Vítor Recife, do 4 de Julho, acerta a trave, após cobrança de escanteio.

Com o resultado, as duas equipes somam apenas um ponto cada e seguem sem vencer na competição Estadual. O Parnahyba com uma derrota e um empate e o 4 de Julho chegou ao segundo empate.

Adriana MagalhãesPâmella Maranhão - Fotos: Jailson Soares/ODIA