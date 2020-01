Um jogo atípico. A partida entre Altos e Timon, no estádio Felipão, na Cidade da Manga, chamou atenção pelas muitas expulsões de jogadores que saíram de campo lesionados. A partida encerrou aos 27 minutos do segundo tempo por falta de atletas em campo da equipe do Timon. O time ficou com apenas seis jogadores. O Altos venceu o jogo por 2 a 1, com gols de Klenisson e Leandro Amorim. Denis descontou para a Águia Soberana.

O jogo

O que não faltou foi emoção em campo. Logo no primeiro minuto o técnico Fernando Tonet perde o meio-campo Moises, que sente a coxa e é obrigado a mexer. Coloca Alex Mineiro em campo. Quem abre a contagem é Denis, para o Timon. Bate rebate na pequena área, Rodrigo Ramos defende primeiro chute e no rebote Denis aproveita. A chuva de cartões começou com Alex Mineiro recebendo amarelo por entrada em Denis, o jogador precisou ser retirado de ambulância.

Aos 35 minutos, o auxiliar técnico do Timon, Pericles Veloso foi expulso por reclamação. O primeiro tempo encerra com a Águia Soberana à frente no placar. Início de segundo tempo e Klenisson entra, no lugar de Fabinho. E mais cartões são distribuídos: Lucas Reis e Fernandinho, ambos do Timon.



Em jogo marcado por expulsões, Altos vence Timon no Felipão. Elias Fontinele



Aos oito minutos, Altos chega ao empate com Klenisson. Na jogada ele divide bola com Raphael Carioca e marca. Com 14 minutos, uma dupla expulsão. Em lance com Klenisson, juiz expulsa Oseas e Bibiu. Aos 19, Leandro Amorim coloca o Altos na frente. Chute de Tiaguinho e ele chega batendo cruzado. Aos 21 minutos, Toinhão é expulso e nesse momento o Timon já estava com três a menos em campo. Com 25 minutos, o árbitro Diego expulsa o atacante Xilu, do Altos.

O Timon tinha oito atletas em campo, mas aos 27 minutos do segundo tempo Rômulo e Vitinho caem no chão e não conseguem retornar. Depois de quase 10 minutos paralisados o juiz decide encerrar a partida, pois Timon fica com apenas seis em campo e é obrigatório mínimo de sete jogadores para jogo seguir.

Com a vitória, o Jacaré soma os primeiros três pontos na competição. O Timon volta a campo na quarta-feira (22) quando enfrenta o Picos, ás 18h, no Lindolfo Monteiro. O Altos no dia seguinte, quinta-feira (23) visita o Flamengo, às 20h, no Lindolfo.

Luiz Carlos de Oliveira