River e Piauí mediram forças nesse domingo (26) no Estádio Albertão. Jogo válido pela segunda rodada do Estadual. O jogo terminou no placar de 1 a 1. Pitombeira marcou para o PEC e Bismarck descontou para o Galo Carijó. Com o resultado, ambos os times somam um ponto na rodada, mas seguem sem vitórias. O River saiu de campo sob fortes vaias da torcida. O Galo somou apenas um ponto em seis disputados dentro do Estadual. O próximo compromisso do River será contra o Parnahyba, na quarta-feira (29), fora de casa. Já o Piauí mede forças com o Altos na mesma data.

O jogo

Começo de jogo entre River e Piauí. O primeiro tempo marcou um verdadeiro confronto entre ataque e defesa. O River teve as melhores chances com Valdo Bacabal e Érico Júnior, substituto de Eduardo, o atacante se lesionou no jogo contra o Náutico pela Copa do Nordeste e deve desfalcar o time por um bom tempo, uma lesão no joelho e tornozelo. A primeira chance de Bacabal surgiu aos 16 minutos, só ele e a trave, mas o atacante não consegue aproveitar o cruzamento de Érico. Aos 23, Érico invade a pequena área, arrisca o chute que sai mascado.

O River segue insistindo em balançar as redes com as investidas de Érico e Valdo Bacabal. Aos 30 minutos, dentro da pequena área, Érico gira e bate tentando tirar do goleiro, mas a bola passa ao lado da trave e não entra. Com 40 minutos, Valdo Bacabal chega a marcar de cabeça, mas o juiz dá posição irregular. Aos 45 minutos, nova chance de Bacabal para o Galo Carijó, em escanteio batido por Bismarck, Bacabal cabeceia, mas a bola para nas mãos do goleiro Chicão. Fim de primeiro tempo, nada de gol no Gigante da Redenção.

Em jogo de ataque contra defesa, River e Piauí ficam no empate. Foto: Jailson Soares



Início de segundo tempo e os dois times mexem. No River, entra Biro Biro no lugar de Matheus Muller, na lateral. No Piauí, entra Emerson e sai Zezinho. O Enxuga-Rato segue no setor defensivo e jogando por uma bola, no contra-ataque nada de chances, mas na bola parada o time consegue surpreender com lateral Pitombeira acertando chute forte, rasteiro, que para no fundo do gol de Mondragon. 1 a 0 para o Piauí.

O River consegue o empate no minuto seguinte, com o Camisa 10, Bismarck, em jogada individual. Ele recebe a bola e com tranquilidade chuta forte, colocado no canto do goleiro Chicão. Depois disso, o River saiu tendo mais oportunidades, mas esbarrando nos erros de finalização.

A partida também marcou a estreia do atacante Romário. Com a lesão de Eduardo, Romário teve sua chance e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e chegou a participar diretamente de algumas jogadas. O atacante estava oito meses sem jogar e falou bastante sobre a falta de ritmo e minutagem de jogos adiante para poder melhorar a confiança em campo. O River tem pela frente no Piauiense o Parnahyba quarta-feira (29) e no sábado (1º) volta a campo pela Copa do Nordeste quando recebe o CSA-AL, no Albertão.

Pâmella Maranhão