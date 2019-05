Em finais emocionantes, FSA e GHC garantem titulo Estadual de handebol

A noite de quinta-feira (23) foi de decisões na quadra do CT GHC. Primeiro turno do Campeonato Piauiense de Handebol. No final da tarde teve inicio as disputas das categorias Cadete. No feminino, a escola Julia Nunes venceu por 26 x 22 o projeto Atletas do Futuro. No masculino, o titulo ficou com. Depois aconteceram as disputas nas categorias Adulto, no feminino, confronto emocionante entre FSA 28 x 27 em cima do GHC. No masculino, USHC superou por 27 x 24 GHC/UNINASSAU.



Um dos melhores jogos da noite aconteceu entre FSA x GHC. O jogo terminou no empate em 24 a 24 no tempo normal e na prorrogação o placar encerrou 28 x 27 para a FSA que conquistou o bicampeonato Estadual. “Esperávamos uma final difícil, mas não tão emocionante e com tanta adrenalina como foi. Elas trouxeram meninas de fora, experientes e apesar de treinarmos mais e estar melhor taticamente no jogo, quando foi para a prorrogação a gente sentiu um pouco, mas nos recuperamos no final”, disse Rebeca Lima armadora da FSA.



Foto: Arquivo O Dia

A equipe se prepara para disputar os Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s), e segundo o técnico das atletas, Danilo Morais, foi um excelente teste. “A competição teve somente três equipes, mas o nível foi muito bom e é importante, pois não temos condições de colocar as meninas para se testar fora daqui e a situação de jogo é muito diferente da de treino”, afirmou.

Agora, o calendário do handebol tem uma sequência de muitas competições. Além dos Jogos Universitários, Jogos Escolares, Seletiva para Mundial e Liga Nacional para os atletas adultos, em todas essas competições o Piauí entra para brigar por pódio.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia