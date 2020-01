Em estreia no Paulista, Guarani goleia a Inter de Limeira

Fora de casa e de goleada, o Guarani venceu a Inter de Limeira, no Limeirão, por 4 a 0 nesta quarta-feira, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time assume a liderança do Grupo D da competição.

A partida foi dominada pelo Guarani do início ao fim. O gol que abriu o placar veio logo no começo do jogo. Aos 8min, Giovanny fez o primeiro para o Guarani. Pouco tempo depois, aos 23min, Romércio ampliou o placar para os campineiros.

Na volta do intervalo,o jogador Júnior Todinho brilhou e marcou os dois gols restantes, aos 10min e 32min, respectivamente. Na próxima rodada, o Santos será o desafio do Guarani. O time recebe os santistas no Estádio Brinco de Ouro, no dia 27. Já a Inter, do técnico Elano, visita o RB Bragantino, em Bragança Paulista.





Folhapress