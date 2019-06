Em coletiva, Tite esconde time titular e pede apoio da torcida

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), o técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, escondeu o time titular que enfrenta o Peru hoje (22) pela Copa América. O treinador brasileiro só confirmou que Fernandinho está fora, sem condições de jogo, por problemas no joelho direito.

Questionado diversas vezes sobre a torcida brasileira, que vaiou a seleção nos jogos em São Paulo e em Salvador, Tite disse que o time tem que saber lidar com as exigências. “Quando o resultado não vem, não atende as expectativas, é frustrante sim”, disse, pedindo o apoio para os próximos jogos. “Que ele [torcedor] traga o carinho, ele vai contribuir muito com o atleta. Para mim já vai contribuir pra caramba”. Tite aproveitou para elogiar o estádio do Corinthians, clube que treinou. “O gramado está um tapete”, disse.

Aos jornalistas, o técnico fez elogios ao atacante peruano Guerrero, a quem já treinou no Corinthians. “A respeito do Guerrero, acaba se tendo laço de amizade e de respeito muito grande. Não gostaria de enfrentá-lo”, disse.

Durante a coletiva, o jogador Marquinhos também elogiou Guerrero. “É um grande jogador. Tem estilo de atacante difícil de defender. Vai ser uma boa luta em campo”, disse. Segundo o jogador brasileiro, o jogo de amanhã é “decisivo, importante”. “Nosso objetivo é a classificação. Temos que buscar a classificação em primeiro lugar”, disse.

Drone

Tite se dirigiu aos jornalistas peruanos presentes à coletiva para negar que tenha espionado a seleção peruana utilizando um drone, conforme noticiado por um jornal local. Na manhã de hoje, um drone sobrevoou o estádio do Pacaembu, local onde a seleção peruana estava treinando. “Tem a minha palavra de honra de que não teve nada”, disse o técnico brasileiro.

Neymar

Na manhã de hoje, a seleção recebeu a visita do jogador Neymar, que foi cortado da seleção após a lesão sofrida em um amistoso contra Honduras, disputado antes da Copa América. “Dei um abraço nele e desejei saúde e luz”, disse Tite, durante a coletiva, sobre o encontro com Neymar.

O Brasil enfrenta o Peru neste sábado (22), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo. É o terceiro jogo do Brasil na primeira fase da Copa América e define a colocação da seleção no grupo A. Hoje, pelo mesmo grupo do Brasil, jogam Bolívia e Venezuela, às 16h. Com quatro pontos, o Brasil é o líder do grupo.

Elaine Patricia Cruz / Agência BrasilAdriana MagalhãesSandy Swamy