Corinthians pega o Flamengo com novidade na escalaçãoe

Sem vencer há sete rodadas do Campeonato Brasileiro, fora do G6 e com o técnico Fábio Carille balançando no cargo, o Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo (3), no Maracanã, em partida válida pela 30ª rodada da competição. O clima internamente é de total desconfiança em relação ao futuro. A diretoria até acreditava que Carille pediria demissão na última sexta-feira (1º).

Para este confronto, a principal novidade é a entrada de Ramiro, que atuará aberto do lado direito. No treinamento da última sexta-feira, ele ocupou o lugar de Clayson. O principal desfalque é Danilo Avelar, que cumpre suspensão. Ele dará lugar a Carlos Augusto na lateral-esquerda. Léo Santos, Everaldo e Vagner Love, que fazem tratamento no departamento médico, também ficam de fora da partida.

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)



Por outro lado, o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, encara o time paulista com força máxima. Recuperado de entorse no joelho, Diego Alves volta ao time. Sem Gabigol, suspenso pelo terceiro amarelo, a tendência é que Vitinho entre em campo.

Mesmo classificado para a final da Libertadores, o treinador rubro-negro não tem utilizado a estratégia de poupar muitos jogadores. Desta forma, deve mandar a campo a equipe que vem sendo a titular sob o comando dele.

Atualmente, o Flamengo tem oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que acumula 60 pontos. No primeiro turno, o time carioca encarou o Corinthians e ficou no empate por 1 a 1.

