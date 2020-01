Em busca de 1ª vitória, Parnahyba e River medem forças no litoral piauiense

Jogo entre desesperados na tabela e sob pressão. As duas equipes donas de grande expectativa na competição ainda não conhecem vitória. O jogo entre Parnahyba e River acontece nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Pedro Alelaf, na cidade de Parnaíba. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Piauiense.

“É um adversário que tive oportunidade de observar. Sabemos do peso deles jogando em casa e que assim como nós buscam vitória na competição. Eles são bem treinados, com bom técnico, mas o momento é de pensarmos em nosso grupo”, disse Márcio Goiano.

O River segue sem poder contar com o atacante Eduardo, se recuperando de uma lesão no tornozelo e joelho. O Galo Carijó tem uma derrota e um empate na competição Estadual, apenas um ponto somado. O Parnahyba tem campanha igual e foi derrotado pelo Flamengo e empatou com o 4 de Julho. Por conta disso, os dois treinadores entram em campo pressionados por torcida e principalmente diretoria.

O jogo entre Parnahyba e River, será às 20h desta quarta, no estádio Pedro Alelaf. A partida é válida pela terceira rodada do Piauiense. O River e Parnahyba tem apenas um ponto na tabela. Os times ocupam 6ª e 7ª colocação respectivamente na tabela.

Pâmella Maranhão