Em Belém River se reapresenta visando confronto com Bragantino

A terça-feira (4) foi de reapresentação no Poleiro do Galo. O time comandado por Marcinho Guerreiro se prepara para enfrentar o Bragantino, do Pará, no jogo que acontece no domingo (9), às 18h, no Pará. A situação do Galo na tabela é de liderança, com nove pontos, mas o adversário também pode chegar aos nove pontos caso vença o time piauiense e assim assumir a liderança.





Na reapresentação do time do Galo, houve longa conversa entre comissão técnica e jogadores no treino - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O River vem de um empate por 2 a 2 diante o Floresta. A vitória do Bragantino (PA) na segunda-feira (3) em cima do Santa Cruz, de Natal, por 3 a 0 complicou a situação do Galo no grupo. Na reapresentação, houve uma longa conversa entre comissão, jogadores e alguns representantes de torcidas Riverinas.

A única mudança confirmada na equipe titular é a entrada do goleiro Flávio Henrique, no lugar de Mondragon, expulso no jogo do último domingo. O River segue em treinamentos ao longo da semana em dois períodos e a viagem para o Pará acontece na sexta-feira (7).

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia