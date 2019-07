Em Belém, piauienses conquistam três medalhas de ouro na esgrima

A esgrima é uma modalidade pouco praticada no Piauí, mas aos poucos acumula resultados expressivos. Os últimos dias foram de competições, em Belém, do Pará. O Piauí teve três representantes brigando por pódio em quatro categorias e voltou com três medalhas de ouro.



“Foi um resultado expressivo, até porque custeamos nossa ida, minha e dos atletas aqui do estado e apesar das dificuldades para conseguir participar voltamos com três ouros”, disse Moises, técnico da equipe Piauí.

Lucas Figueiredo voltou com dois ouros, na categoria cadete até 16 anos e na categoria até 18 anos. O atleta ainda conquistou um sétimo lugar na categoria adulto, foi derrotado por um experiente atleta do Pernambuco.

No feminino, as duas piauienses se enfrentaram nas quartas de finais da competição. Vanessa Iguatemy venceu Paula Silva e acabou se sagrando campeã da categoria. Apesar de em nível nacional, a esgrima ser forte e dona de talentos, o Piauí dá curtos passos, e aos poucos apresenta nomes que a longo prazo podem trazer gratas surpresas ao Estado.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia