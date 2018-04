Em ano difícil, Hamilton diz que título de 2018 na F1 valeria mais

Lewis Hamilton não vem vivendo uma boa temporada até o momento. Na última corrida, em Xangai, ele terminou na quarta colocação e classificou esse final de semana como "desastroso". Segundo o piloto britânico, um possível título na Fórmula 1 neste ano valeria ainda mais pela dificuldade.

"Se continuar do jeito que está, vai ser muito difícil. Mas se houver uma oportunidade de terminarmos no topo, isso significaria ainda mais, porque é uma temporada ainda mais complicada do que as outras", declarou Hamilton.

Foto: Reprodução/Instagram

Em três provas disputadas no ano, Hamilton não venceu nenhuma. O líder do campeonato, Sebastian Vettel, tem 54 pontos, nove a mais que o inglês da Mercedes, 2º colocado no Mundial de Pilotos.

Após uma semana de trabalho, o britânico tem mais seis dias pela frente para estudar os problemas da Mercedes. A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 vai ocorrer somente no dia 29 de abril, em Baku, no Azerbaijão.

"Acho que recebemos muitas informações nas últimas semanas. Estão, certamente, também estou me esforçando muito", acrescentou.

Folhapress