Em partida de clima morno, com arquibancadas parcialmente vazias, a seleção brasileira empatou por 1 a 1 com Senegal na manhã desta quinta-feira (10), em amistoso realizado no Estádio Nacional, em Singapura. Roberto Firmino abriu o placar, e Diédhiou empatou para os senegaleses.

O jogo foi o 100º de Neymar com a camisa da seleção. O camisa 10 não brilhou e acabou passando em branco durante os 90 minutos. Tite aproveitou para realizar alguns testes e promoveu as estreias de Matheus Henrique e Renan Lodi pela seleção principal -ambos entraram na segunda etapa.



Em amistoso, Brasil empata com Senegal em Singapura. Instagram



O Brasil volta a campo no domingo (13), quando enfrenta a Nigéria, no mesmo Estádio Nacional de Cingapura. O jogo será às 9h (de Brasília).

O camisa 10 da seleção brasileira não foi um dos destaques do confronto. Fazendo seu 100º jogo com a camisa do Brasil, Neymar ainda não parece estar na melhor forma após a lesão no tornozelo direito sofrida na preparação para a Copa América. Menos explosivo do que habitualmente, enfrentou poucas vezes os marcadores em situações de um contra um e sentiu um pouco a falta de ritmo. Teve boa oportunidade no fim do primeiro tempo ao receber um belo passe de Firmino, mas parou no goleiro Gomis. Na segunda etapa, fez boas tabelas com Coutinho e Jesus, mas se movimentando menos do que de costume.

Folhapress