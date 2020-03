Elenco do Barcelona faz acordo e reduz 70% de seu salário

Os jogadores do Barcelona anunciaram nesta segunda-feira (30) que entraram em acordo com a diretoria do clube catalão pela redução de 70% dos seus salários.

Com isso, os atletas seguem o caminho feito por colegas de equipes de outras ligas, como o elenco do Bayern de Munique (ALE), por exemplo, para evitar que a parada do futebol em razão da pandemia de coronavírus prejudique mais ainda as finanças do clube, que por sua vez poderia ter dificuldades para pagar seus demais funcionários.

O primeiro a fazer o anúncio foi o argentino Lionel Messi, 32, que informou a medida em sua conta no Instagram e depois foi seguido por outros companheiros de time.

Além da redução salarial, os jogadores do Barcelona também afirmaram que farão aportes financeiros para garantir que funcionários do clube recebam seus vencimentos de maneira integral.



Foto: Reprodução/Instagram

"Se o acordo demorou alguns dias é simplesmente porque estávamos buscando uma fórmula para ajudar o clube e também seus trabalhadores nesses momentos tão difíceis", diz parte do comunicado emitido na segunda.

Segundo o jornal espanhol Marca publicou na semana passada, o elenco do clube catalão havia recusado uma primeira proposta de redução salarial feita pela diretoria.

Elencos de outras equipes pelo mundo têm feito o mesmo. Os jogadores dos alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund aceitaram diminuir 20% de seus recebimentos. Na Itália, a Juventus economizará € 90 milhões (R$ 513 milhões) depois de os atletas aceitarem não receber no período entre março e junho.

Já na Suíça, o FC Sion demitiu nove jogadores que recusaram ter o salário diminuído.

No Brasil, clubes tentaram um acordo coletivo para redução de 25% dos salários dos atletas, mas sem sucesso. Os times colocaram os jogadores em férias coletivas de 20 dias e agora buscam negociar diretamente com eles. No Atlético-MG, a diretoria anunciou no último domingo (29) ter reduzido 25% do valor dos salários da equipe, comissão técnica e da própria direção.

Folhapress