Eduardo e Bismarck se juntam ao elenco do Timon para Série B

O atacante Eduardo e meia Bismarck se juntaram ao elenco do Timon para a disputa da Série B do Piauiense na tarde desta segunda-feira (02), no estádio Miguel Lima, na cidade vizinha Timon. Os jogadores serão apresentados formalmente em solenidade marcada para esta terça-feira (03), no Luxor Hotel, em Teresina, e na ocasião será apresentado também uniforme da Águia Soberana, mas na tarde de ontem (2) os dois realizaram o primeiro treino com bola sob o comando do técnico Marcão.

O primeiro teste da dupla será no último amistoso do Timon antes da estreia na Segundona contra o Fluminense Sub-20. O confronto acontece nesta terça-feira (03), no estádio Lindolfo Monteiro, às 15h30, no Centro de Teresina.

A parceira da dupla vem de longa data. Eles foram campeões piauienses pelo River no começo deste ano, depois vestiram a camisa do Treze da Paraíba na Série C e agora tem como missão defender o Timon na busca pelo acesso da primeira divisão do estadual.

“A gente chega pra ajudar e tentar colocar o Timon na primeira divisão do estadual. Toda a competição que eu entro o objetivo é sempre ganhar sabendo da responsabilidade que é grande até mesmo para servir de exemplo para quem me admira no time”, disse o atacante.

Eduardo se junta ao elenco do Timon. Foto: Elias Fontenele.

O meia Bismarck falou do motivo que o fez aceitar a proposta de vir jogar a Segunda divisão do Piauiense. “Eu gosto de desafios. Neste ano, foram muitos que eu aceitei e esse sem dúvidas é importante para a minha carreira. Espero fazer o melhor e subir o time para a primeira divisão, ser campeão”, disse.

Meia Bismarck se junta ao Timon. Foto: Elias Fontenele.

O técnico da Águia Soberana, Marcão, falou da ansiedade do elenco para receber os atletas. “Todos nós estávamos ansiosos para a chegada desses dois atletas. Nós sabemos que são jogadores diferenciados e a expectativa é poder trabalhar com eles, podendo extar o melhor para que possamos ser campeões”, explicou.

Marcão treinador do Timon. Foto: Elias Fontenele.

O Timon estreia na Série B do Piauiense no dia 6 de setembro quando enfrenta o Picos, na cidade do Mel. A partida será às 20h, no estádio Helvídio Nunes. O outro jogo da rodada acontece no dia 7 de setembro entre Oeirense e Comercial, às 17h, no estádio Gerson Campos, na cidade de Oeiras. O Cori-Sabbá folga na primeira rodada.

Adriana MagalhãesJorge Machado